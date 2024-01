SWR2 Mittagskonzert

Die Programme der Klavierabende von Pavel Kolesnikov gleichen kunstvollen Assemblagen frei assoziativer Intuition und Fantasie. Kompositionen u. a. von Couperin, Chopin und Ravel verbinden sich in seinem Mainzer Programm mit Werken von Olivier Messiaen zu einem großangelegten Soundscape, das ebenso ätherisch wie verspielt daher kommt. Ausgebildet in Moskau, London und zuletzt bei Maria João Pires in Brüssel, gilt der 34-Jährige auf dem europäischen Festland noch als Geheimtipp, während er in seiner englischen Wahlheimat und in Asien auf den großen Podien gefeiert wird.