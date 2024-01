Der Tenor Uwe Heilmann

Von Hildburg Heider

Uwe Heilmann - ein Stern am Opernhimmel, der steil aufstieg und rasch verglühte. Geboren 1960, machte er bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen mit seiner flexiblen, leuchtenden Stimme auf sich aufmerksam. 1985 debütierte er an der Stuttgarter Staatsoper und entwickelte sich zum gefragten Mozartsänger und Liedinterpreten, unter anderem in Wien, New York und an der Mailänder Scala. Mit 35 Jahren zog er sich nach einer Krankheit von der Bühne zurück. Seitdem lebt er mit seiner Frau in Japan und wirkt als Gesangspädagoge. Im Gespräch mit der Autorin schildert er seine Sicht auf Musik und Welt.



