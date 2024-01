Der Fall Babel

per Mail teilen

Musiktheater von Elena Mendoza und Matthias Rebstock

Unter Verwendung von Texten von Fabio Morábito, Yoko Tawada und Cécile Wajsbrot

Schola Heidelberg

Martin Tobias Dutschke, Almut Lustig Homann (Schlagzeug)

SWR Experimentalstudio

Klangregie: Joachim Haas, Sven Kestel, Constantin Popp

Leitung: Walter Nußbaum

(Uraufführung vom 26. April 2019 im Rokokotheater)

Ganze neun Verse umfasst die alttestamentarische Geschichte vom Bau der Stadt Babel und ihrem bis in den Himmel reichenden Turm, aber die Quintessenz der Erzählung ist ungeheuerlich. Gott straft die Menschen mit Vielsprachigkeit. Ohne einander zu verstehen, können sie den Bau nicht vollenden und zerstreuen sich über die Erde. Elena Mendoza und Matthias Rebstock beziehen sich auf diesen Mythos, allerdings in einer modernen Form, die den Mythos spiegelt, ihn umkehrt in Gestalt einer negativen Utopie artikulieren die Autoren ihr Plädoyer für die existentielle Notwendigkeit kultureller Vielfalt.