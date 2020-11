Musik von unabhängigen Geistesgrößen wie Carl Philipp Emanuel Bach, Béla Bartók und Edgar Varèse erklang bereits zu Lebzeiten der Komponisten in den unbegrenzte Möglichkeiten verheißenden Vereinigten Staaten von Amerika. Die Werke von allen drei Komponisten fanden in den USA ein neugieriges und aufgeschlossenes Publikum. Sie gehörten zu den führenden Neutönern ihrer Zeit und während C. P. E. Bach und Bartók als Virtuosen am Cembalo bzw. Klavier hervortraten, überzeugte Varèse vor allem als Dirigent zeitgenössischer Musik. mehr...