"Belles Amours - Louise de Vilmorin"

Texte von Louise de Vilmorin, gelesen und in Liedern von Francis Poulenc und Claude Arrieu



Christiane Karg (Sopran)

Thomas Quasthoff (Lesung)

Justus Zeyen (Klavier)

Francis Poulenc:

"Trois poèmes de Louise de Vilmorin"

Louise de Vilmorin:

"Je t'aime pour toujours, ce soir", Leben und Lieben der Louise de Vilmorin

Claude Arrieu:

"Poèmes de Louise de Vilmorin"

Louise de Vilmorin:

Auszüge aus den Romanen "Madame de" und "Liebesgeschichte"

Francis Poulenc:

"Métamorphoses" nach Texten von Louise de Vilmorin

Louise de Vilmorin:

Auszug aus dem Roman "Les Belles Amours"

Claude Arrieu:

"Le Sable du Sablier", cycle de mélodies sur des poèmes de Louise de Vilmorin

Louise de Vilmorin:

"Eine Liebe zu Dritt", Auszüge aus Briefen von Duff und Diana Cooper und Louise de Vilmorin

Francis Poulenc:

"Fiançailles pour rire"

(Konzert vom 9. Mai im Mozartsaal)

Ein literarisch-musikalischer Salon, das Porträt der Dichterin Louise de Vilmorin. Francis Poulenc pries an ihren Gedichten "sensible Frechheit, Freizügigkeit und einen feinen Geschmack, der bis in ihre Melodie reicht". Louise de Vilmorin stammte aus edler Familie, genoss eine umfassende Bildung, beherrschte mehrere Sprachen, studierte schließlich Literatur und äußerte sich schriftstellerisch in (Gesellschafts-)Romanen ebenso wie in kunstvoll durchstilisierter Lyrik. Sie war eine verführerisch schöne, geistreiche Frau, berühmt für ihre Schlagfertigkeit. Antoine de Saint-Exupéry, Orson Welles und André Malraux liebten und verehrten sie.