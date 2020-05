im Gespräch mit Nina Barth



Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl, Ska Keller, im SWR: Auf Kernversprechen der Europäischen Union besinnen – Subventionen für fossile Technologien stoppen – Fördermittel für Landwirtschaft neu ausrichten – Mehreinnahmen durch CO2-Abgabe als Energie-Geld zurückbezahlen – Bundesregierung blockiert bei Steuergerechtigkeit – Bei Migrationspolitik nicht hinter Orban verstecken

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl, Ska Keller, fordert, sich vor der Europawahl auf die Kernversprechen der Europäischen Union zu besinnen. Im SWR-Interview der Woche sagte sie: „Frieden, Wohlstand, Demokratie und Freiheit – das kommt gerade unter die Räder.“ Es gebe Parteien, die wollten die Europäische Union abschaffen, Mauern und die Grenzen wieder hochziehen und dichtmachen. Andere sagten, „einfach so weitermachen wie bisher“. „Aber wir Grüne denken, das reicht nicht. Wir müssen die Europäische Union stärken und voranbringen.“ Es gehe dabei um die Klimakrise, die Globalisierung in gerechte Bahnen zu lenken und Steuerschlupflöcher zu schließen.

Keine fossilen Technologien mehr subventionieren

Die Europawahl sei eine Klimawahl, sage Keller. Diese Europawahl werde darüber entscheiden, ob wirklich etwas gegen die Klimakrise getan werde oder nicht. Die Europäische Union brauche ganz konkrete, klare Klimaziele. „Wir müssen damit aufhören, fossile Technologien zu subventionieren“, so Keller. Zurzeit würden dafür rund 55 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben. „Wenn wir allein damit aufhören würden, dann hätten wir schon sehr, sehr viel Geld frei für Weiterentwicklung von erneuerbaren Energien, Speichertechnologien zum Beispiel“, sagte Keller im SWR-Interview der Woche. Auch bei der Mobilität müsse dringend umgedacht werden.

In Europa sollte es ein funktionierendes Schienennetzwerk geben, damit man zum Beispiel einfach von Berlin nach Stockholm mit dem Zug kommen könne, so Keller. Als dritten Punkt nannte die Spitzenkandidatin der Grünen die Landwirtschaft. Sie gehöre zu den größten Opfern der Klimakrise, trage aber auch viel dazu bei. „Das können wir ändern, indem wir die Fördermittel für die Landwirtschaftspolitik neu ausrichten – an ökologischen, an sozialen Kriterien und nicht an der Frage, wer hat die meisten Hektar“, erklärte Keller.

CO2-Abgabe verknüpfen mit Energie-Geld für die BürgerInnen

Keller plädiert für eine CO2-Abgabe verknüpft mit einem Energie-Geld. „Wir wollen, dass es nicht nur den Emissionshandel gibt, sondern dass jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, einen Preis bekommt“, so Keller. Damit werde gerade auch für Unternehmen der Anreiz gesetzt, auf klimafreundliche Technologien zu setzen. „Wir wollen dann diese Mehreinnahmen von diesem CO2-Preis zurückbezahlen pro Kopf an die Menschen in der Europäischen Union. Weil es sind nämlich zur Zeit gerade die Leute mit geringerem Einkommen, die am allermeisten betroffen sind von der Klimakrise, die aber auch am wenigsten beitragen dazu“, so Keller. Klimaschutz müsse mit sozialer Gerechtigkeit einhergehen. Dieses Energiegeld führe dazu, dass Menschen mit geringerem Einkommen, geringerem CO2-Ausstoß davon profitierten.

„Jeder in Europa muss Zugang zu bezahlbarer Krankenversicherung haben“

Für sozialen Zusammenhalt brauche es verbindliche Zielvorgaben. „Wir haben momentan Regeln für alles Mögliche in der Europäischen Union. Aber wenn es darum geht, wie schaffen wir sozialen Fortschritt, dann sind das bisher immer nur unverbindliche Absichtserklärungen“, kritisierte Keller im SWR. Das müsse sich ändern. Nötig seien verbindliche Ziele und Mindestvorgaben, damit zum Beispiel jeder in Europa einen Zugang zu bezahlbarer Krankenversicherung habe. Gleichzeitig sei es den Grünen wichtig, bei der Steuergerechtigkeit voranzugehen. Steuerschlupflöcher müssten dringend geschlossen werden, denn es gebe immer noch Steueroasen innerhalb der Europäischen Union. Der Bundesregierung wirft Keller vor, Fortschritt zum Beispiel bei der Frage nach Transparenz von Unternehmensgewinnen zu blockieren. „Aber man kann ja niemandem erzählen, warum der Bäcker um die Ecke mehr Steuern bezahlen muss als ein großes Online-Unternehmen.“

Nicht hinter Orban verstecken, sondern gemeinsam vorangehen

Bei der Migrationspolitik appelliert die Grünen-Spitzenkandidatin an andere Länder, sich nicht hinter Ungarns Regierungschef Victor Orban zu verstecken. „Wir brauchen eine faire und solidarische Verteilung von Asylsuchenden auf die gesamte Europäische Union. (…) Im Europäischen Parlament haben wir es geschafft, eine gemeinsame Migrationspolitik zu erarbeiten, über die Fraktionsgrenzen hinweg:“ Sie frage sich, warum das Parlament das schaffe, aber der Rat nicht. „Aber in dieser verfahrenen Situation, in der wir jetzt gerade sind, können doch auch einfach die Länder vorangehen, die eine solidarische Verteilung wollen. Ich habe das Gefühl, dass sich manche vielleicht auch ein bisschen hinter Orban verstecken und sagen, Ungarn will ja nicht, da können wir nichts machen.“ Aber sie können etwas tun, so Keller. Es gebe das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit.

„Dann können zehn, 15, 20 Staaten sagen, wir gehen gemeinsam voran, wir machen den Anfang.“ Sie hoffe sehr, dass das passiere, so Keller. Darüber hinaus komme es darauf an, wirklich alles zu tun, um die Fluchtursachen anzugehen. Dabei gehe es darum, dass die Mitgliedsstaaten nicht mehr Waffen in alle Welt exportierten, vor allem nicht in Konfliktregionen. „Wir können viel tun, indem wir nicht mehr unsere Agrarprodukte zu Dumpingpreisen in die Welt verschleudern und Landwirte zum Beispiel in Afrika arbeitslos machen“, so Keller im SWR Interview der Woche. Es brauche eine viel konsistentere Politik, die dafür sorge, dass Menschen nicht mehr fliehen müssten.