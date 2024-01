"Es gibt noch Diskussionsbedarf"

Im SWR Tagesgespräch hat Strobl die Pläne von Bundesfinanzminister Scholz zur Reform der Grundsteuer kritisiert. Strobl setzt wie die CSU auf Mitsprache der Länder und ruft Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen zur Unterstützung auf.

Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Landesschef Strobl kritisiert Bundesfinanzminister Scholz für dessen Reform-Pläne zur Grundsteuer. Im SWR Tagesgespräch sagte Strobl, die Pläne machten hohe Mieten noch teurer, da sich Scholz vor allem am Wert des Bodens und an den durchschnittlichen gezahlten Mieten orientieren wolle. Die Grundsteuerreform sei Sache der Länder. Dabei zeigt sich Strobl aufgeschlossen für die CSU-Forderung, die Fläche zur Berechnung heranzuziehen. Das, so Strobl, sei eine Möglichkeit.

Er weist den Einwand seines Parteikollegen Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zurück, eine Öffnungsklausel führe zu maximaler Bürokratie. Schon heute hätten die Kommunen unterschiedliche Steuersätze, weil die Verhältnisse ja unterschiedlich seien. Ein neuer Flickenteppich entstehe folglich nicht, so Strobl.

Gefragt, ob er es dabei auf einen Streit mit dem grünen Koalitionspartner und Ministerpräsident Kretschmann ankommen lasse, sagte Strobl, er sei "gespannt". Kretschmann betone immer, wie wichtig ihm der föderale Gedanke sei. Bei einer Steuer, die zu 100 Prozent in den Kommunen verbleibe, sei es höchst sinnvoll, die Steuergestaltung in den Ländern zu machen. Das sei „gelebter Föderalismus“. Strobl würde sich wünschen, dass Kretschmann den Föderalismus nicht nur in "Sonntagsreden vor sich hertrage", sondern in der Frage einer Länderöffnungsklausel bei der Grundsteuer gemeinsam mit Bayern den Schulterschluss suche. Die CDU in Baden-Württemberg würde ihn dabei ungeteilt unterstützen.