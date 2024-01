"Druck auf May wird weiter wachsen"

Der deutsch-britische Europapolitiker McAllister erwartet bei der Kommunalwahl in Großbritannien schwere Verluste für die Tories von Premierministerin May. Im SWR Tagesgespräch betont McAllister, die Wahl der Gemeinderäte in England und Nordirland werde vom Brexit-Chaos total überlagert und sei ein Stimmungstest.

McAllister (CDU): Druck auf May wächst weiter

Der deutsch-britische Europapolitiker David McAllister (CDU) geht davon aus, dass die Kommunalwahlen in großen Teilen Englands und Nord-Irlands zum Stimmungstest werden. Im SWR-Tagesgespräch betonte McAllister, das Brexit-Chaos habe alles überlagert. McAllister erwartet große Verluste für die konservativen Tories von Premierministerin May, die noch 5tausend Mandate in den britischen Gemeinden innehaben. Dadurch werde der Druck auf May wachsen. Nach Auszählung der Stimmen ab Freitag werde die britische Politik dann die Frage beantworten müssen, ob das Land an der Europawahl Ende des Monats teilnimmt. Das ließe sich nur umgehen, falls das Unterhaus bis dahin dem Austrittsvertrag mit der EU zustimmt. Danach sehe es zur Zeit aber nicht aus. In diesem Fall müsse bei der Europawahl damit gerechnet werden, dass die erklärten Brexit-Befürworter unter Nigel Farage die großen Wahlsieger werden. Das sagten die Umfragen voraus.

May hat konsequent gehandelt

Zur Entlassung des britischen Verteidigungsministers Williamson wegen der angeblichen Weitergabe geheimer Informationen an die Presse sagte McAllister dem SWR, man sei es schon gewohnt, dass May in gewissen Abständen Minister austausche. Dieser Vorgang sei allerdings anders gelagert: es gebe einen massiven Vertrauensverlust und die Premierministerin habe konsequent gehandelt. Der Fall müsse aufgebarbeitet werden. Jetzt habe Großbritannien mit der bisherigen Ministerin für Entwicklungshilfe, Penny Mordaunt, erstmals eine weibliche Verteidigungsministerin. Der Fall sei aber auch ein weiterer Punkt, der zeige, dass die britische Politik gegenwärtig in einer sehr unruhigen Phase sei. McAllister sagte dem SWR, sein Eindruck aus jüngsten Reisen nach Großbritannien sei, dass sich bei vielen Briten eine Stimmung von Erschöpfung, Spott und Gleichgültig über diese „never ending Brexit-Story“ ausbreite.