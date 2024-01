Von Norbert Hummelt

Ein Vater erinnert sich an die Meldung über eine ältere, in schwarz gekleidete Frau, die als Anhalterin in Autos einstieg und dann immer vom Beifahrersitz verschwand. Das geschah in der Gegend im Bayerischen Wald, wo damals, 1975, seine Eltern mit ihm Urlaub machten.

Jahre später fährt er nun mit seiner Tochter in diese einsame Gegend von damals. Und eine junge Anhalterin in schwarz steigt in sein Auto. Wirklich oder ist es ein Traum?