Mit der Posaune um die Welt - Multitalent Matthias Wagemann

Gast: Matthias Wagemann

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Fabian Elsäßer

Matthias Wagemann ist trotz seiner 27 Jahre schon so etwas wie ein Veteran im professionellen Musikgeschäft. Als Jugendlicher fand er durch den Einfluss seines Vaters zur Posaune und zum Jazz und war bereits früh im Ausland auf Tournee.

Später gelang ihm der Sprung an das Berklee College of Music, einer der renommiertesten Musikhochschulen der USA. Er hat bei Größen wie Nils Landgren gelernt, mit Musikern verschiedener Stilrichtungen im Studio gearbeitet und mit seiner „Schicken EP“ kürzlich ein Mini-Album mit Jazz- und HipHop-Elementen aufgenommen.

SWR2 Tandem trifft ein junges Multitalent, dessen stärkster Wesenszug die Rastlosigkeit zu sein scheint.

Musiktitel:

Not My Business

Miu

CD: Watercoloured Borderlines

Ode an die Freunde

Matz Wagemann

CD: Schicke EP

(4) Gadje Beribimba

NDR Bigband

CD: Seepferdchen und Flugfische

Göttingen

Flooot

(Nur digital erschienen)

Stars In Your Eyes

Nils Landgren

CD: The Moon, The Stars And You