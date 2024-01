Mutter Teresa von Myanmar

Die Ärztin Cynthia Maung

Von Bernhard Schäfer

Tagsüber herrscht Hochbetrieb in der Mae-Tao-Klinik. Cynthia Maung und ihr Team behandeln unterernährte Kinder, Landminenopfer oder Patienten mit Tuberkulose. Die Ärztin und die meisten ihrer Patienten stammen aus Myanmar, leben aber in Thailand im Exil. Sie sind Karen, ein Volk von rund vier Millionen Menschen, etwa zur Hälfte Christen. Einst flohen sie, weil sie von der Regierung und der Armee in Myanmar bekämpft wurden. Nationalistische Strömungen im Buddhismus erschweren eine Rückkehr in ihre Heimat. Die Karen verfolgen sehr genau, wie es den muslimischen Rohingya in Myanmar ergeht.