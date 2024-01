"Fliegen für fünf Euro ist nicht akzeptabel"

Fliegen muss teurer werden, weil es massiv das Klima schädigt – und weil es steuerlich gegenüber Bahn und Auto begünstigt wird, sagt der Vorsitzende des Bundestags-Wirtschaftsausschusses, Ernst (Linke).

Die Linke im Bundestag setzt sich dafür ein, Fliegen teurer zu machen. Flugzeuge müssten steuerlich genauso behandelt werden, wie andere Verkehrsmittel auch, forderte der Vorsitzende des Bundestags-Wirtschaftsausschusses, Klaus Ernst, im SWR Tagesgespräch. Das ließe sich beispielsweise über eine Steuer auf Flugbenzin erreichen.

Wenn Fliegen durch Steuern belastet würde, käme es teurer und folglich würden weniger Menschen das Flugzeug benutzen, meinte Ernst. Außerdem sei es ungerecht, das Verkehrsmittel am wenigsten zu belasten, das am umweltschädlichsten ist. Eine Kerosinsteuer in Deutschland ließe sich national regeln, erklärte der Linken-Politiker. So könne man zum Beispiel Inlandsflüge entsprechend belasten und Abkommen mit einzelnen Ländern schließen, wie das bereits die Niederlande und Norwegen täten. Für fünf Euro zu fliegen sei heutzutage hinsichtlich der Umweltbelastung jedenfalls nicht mehr akzeptabel, so Ernst.