Halt auf Verlangen (2/14)

Ein Fahrtenbuch

Roman von Urs Faes

Gelesen von Sebastian Mirow

Ein Mann wird mit einer Krankheitsdiagnose konfrontiert, die ihn in seinen Grundfesten erschüttert. Auch, wenn seine Überlebenschancen nicht schlecht stehen. Aber, wenn sich doch das Gegenteil herausstellt? Schreibend erinnernd, hält der Mann sich am Leben fest. Urs Faes, 1947 in Aarau geboren, hat mit „Halt auf Verlangen“ einen Roman geschrieben, der schon heute - zwei Jahre nach seinem Erscheinen - als Klassiker gelten kann. Denn einen derart konzentrierten Text über einen Menschen mit einer Erkrankung deren Ausgang offen ist, hat ein Schriftsteller sehr selten geschrieben. Ein Roman mit einer sanften Macht, der sich niemand entziehen kann.

(14 Folgen - bis Dienstag, 26. März)