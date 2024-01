Yehudi Menuhin zum 20. Todestag

Von Ulrike Timm

"Nun weiß ich, dass es einen Gott im Himmel gibt", so wird Albert Einstein nach dem berühmten "BBB-Konzert" des 12-jährigen Yehudi Menuhin in Berlin 1929 zitiert wo Menuhin an einem Abend drei Violinkonzerte von Bach, Beethoven und Brahms spielte. Später erlebte der Geiger schwere mentale und instrumentale Krisen, aus denen Menuhin jedoch gewandelt und mit neuer künstlerischer Legitimation hervorging. Er war auch neugierig auf fremde Welten und andere Kulturen, musizierte mit Ravi Shankar und Stephane Grappelli und wird wohl für immer der einzige Dirigent bleiben, der die Berliner Philharmoniker im Kopfstand dirigierte – denn auch Yoga gehörte zu seinem Leben. Vor 20 Jahren, am 12. März 1999, verstarb Menuhin.



Musikliste:



Franz Ries

La Capricciosa

Yehudi Menuhin, Violine

Louis Persinger, Klavier

Ernest Bloch

Abodah

Yehudi Menuhin, Violine

Hendrik Endt, Klavier

Antonio Bazzini

La Ronde des lutins op. 25

Yehudi Menuhin, Violine

Marcel Gazelle, Klavier

J.S. Bach

1. Satz aus der Sonate g-moll BWV 1001, Adagio

Yehudi Menuhin, Violine

Ludwig van Beethoven

3. Satz aus dem Violinkonzert op .6, Rondo: Allegro

Yehudi Menuhin, Violine

Berliner Philharmoniker

Wilhelm Furtwängler, Dirigent

Giuseppe Tartini

3. Satz aus der Sonate "mit dem Teufelstriller", Allegro-assai-Andante-Allegro assai

Yehudi Menuhin, Violine

Arthur Balsam, Klavier

George Enescu

3. Satz aus der Sonate a-moll op.25 "im Charakter rumänischer Volksmusik"

Yehudi Menuhin, Violine

Hephzibah Menuhin, Klavier

Edward Elgar

1. Satz aus dem Violinkonzert h-moll, op.61, Allegro (Ausschnitt)

Yehudi Menuhin, Violine

London Symphony Orchestra

Edward Elgar, Dirigent

Felix Mendelssohn-Bartholdy

1. Satz aus dem Violinkonzert e-moll op. 64, Allegro molto appassionato (Ausschnitt)

Yehudi Menuhin, Violine

Orchestre Concerts Colonne

George Enescu, Dirigent

Felix Mendelssohn-Bartholdy

1. Satz aus dem Violinkonzert e-moll op. 64, Allegro molto appassionato

Yehudi Menuhin, Violine

Berliner Philharmoniker

Wilhelm Furtwängler, Dirigent

Raga Piloo (Ausschnitt)

Yehudi Menuhin, Violine

Ravi Shankar, Sitar

Alla Rakha, Tabla

Kamala Chakravarti, Tamboura

Irving Berlin

Cheek to Cheek

Yehudi Menuhin und Stephane Grappelli, Violine

Maurice Ravel

Kaddisch

Daniel Hope, Violine

Jacques Ammon, Klavier