Die musikalische Monatsrevue im März - mit Lars Reichow

Was ist passiert im Musikleben der vergangenen Wochen? Was hat die Menschen, was hat das Feuilleton bewegt? Immer am letzten Samstag im Monat stellt sich der Spezialist des musikalischen Humors diesen und anderen Fragen.

Musikliste:

Christian Sinding:

Frühlingsrauschen op. 32 Nr. 3

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Michael Luig

Johann Sebastian Bach:

Presto aus dem Italienischen Konzert F-Dur BWV 971

Jacques Loussier (Klavier)

Vincent Charbonnier (Bass)

André Arpino (Schlagzeug)

Herbert Grönemeyer:

Kinder an die Macht

Christina Stürmer (Gesang)

Ensemble

Cy Coleman:

Big spender

Shirley Bassey (Gesang)

Ludwig van Beethoven:

7 Variationen über das englische Volkslied "God save the Queen" für Klavier C-Dur WoO 78

Olli Mustonen (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Walzer aus der Serenade für Streichorchester C-Dur op. 48

Netherlands Chamber Orchestra

Leitung: David Zinman

Franz Grothe:

„Auf dem blauen Meer fährt ein weißes Schiff“

Willy Hagara (Gesang)

Willi Berking und sein Orchester

Mattias Svensson:

Transcendence

Jan Lundgren Trio

(Wiederholung: SWR2 Spätvorstellung, 23.03 Uhr)