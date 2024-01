Der Bassist Peter Kooij

Von Rafael Rennicke

Als Bachsänger hat sich der niederländische Bassist Peter Kooij einen Namen gemacht. Die Großen Dirigenten der historischen Aufführungspraxis engagier(t)en ihn mit Vorliebe, angefangen bei Gustav Leonhardt und Frans Brüggen über Ton Koopman, Philippe Herreweghe, René Jacobs, Sigiswald Kuijken bis zu Roger Norrington und Iwan Fisher. Mit Masaaki Suzuki und seinem Bach Collegium Japan hat Peter Kooij alle Bach-Kantaten aufgenommen. Aber sein umfangreiches Repertoire reicht über Bach hinaus von Heinrich Schütz bis Anton Webern, was mehr als 150 CD-Produktionen dokumentieren. Seine Kenntnisse gibt er an den Konservatorien in Den Haag und Bremen weiter und in vielen Meisterkursen, bei der Bachakademie in Stuttgart z. B. im März 2019.



Musikliste:



Matthias Weckmann:

Ausschnitt aus der Kantate "Kommet her zu mir alle"

Peter Kooij (Bass)

L' armonia sonora

Leitung: Mieneke Van der Velden

Johann Sebastian Bach:

"Es ist vollbracht", Arie aus der Kantate "Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem" BWV 159

Peter Kooij (Bass)

Collegium Vocale Gent

Leitung: Philippe Herreweghe

Johann Sebastian Bach:

"Ich habe genug", Arie aus der Kantate "Ich habe genug" BWV 82

Peter Kooij (Bass)

Orchestre de la Chapelle Royale Paris

Leitung: Philippe Herreweghe

Johann Sebastian Bach:

"Murre nicht, lieber Christ", Arie aus der Kantate "Nimm, was dein ist, und gehe hin" BWV 144

Peter Kooij (Knaben-Alt)

Nederlands Hervormd Jeugdkoor Soest

Leitung: Maarten Kooij

Johann Sebastian Bach:

"Et in Spiritum sanctum Dominum", Arie aus der Messe h-Moll BWV 232

Peter Kooij (Bass)

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

Johann Sebastian Bach:

"Schlummert ein, ihr matten Augen", Arie aus der Kantate "Ich habe genug" BWV 82

Peter Kooij (Bass)

Orchestre de la Chapelle Royale Paris

Leitung: Philippe Herreweghe

Kurt Weill:

"Vom Tod im Wald" für Bass und zehn Blasinstrumente

Peter Kooij (Bass)

Ensemble Musique Oblique

Leitung: Philippe Herreweghe

Franz Schubert:

"Am Meer" aus dem "Schwanengesang" D 957

Peter Kooij (Bass)

Leo van Doeselaar (Hammerflügel)

Franz Schubert:

"Meeres Stille", Lied D 216

Peter Kooij (Bass)

Leo van Doeselaar (Hammerflügel)

Orlando di Lasso:

"Ad Dominum cum tribularer", "Vidi calumnias quae sub sole gerentur" und "Beatus homo" aus den "Cantiones sacrae sex vocum"

Collegium Vocale Gent

Leitung: Philippe Herreweghe

Johann Sebastian Bach:

Ausschnitt aus der Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied" BWV 225

Sette Voci

Leitung: Peter Kooij

Heinrich Schütz:

"Bacio chiesto con arguzia", "Sospiro della sua Donna" und "Dunque addio, care selve" aus "Il primo libro de Madrigali" op. 1

Sette Voci

Leitung: Peter Kooij

Henry Purcell:

"Music for a while", Lied Z 583

Peter Kooij (Bass)

Pietro Prosser (Laute)

Lorenzo Feder (Cembalo)

Cristiano Contadin (Viola da gamba)