Das Missionsdorf - Missionare zwischen Neuendettelsau und Neuguinea

Von Merle Hilbk



Missionare arbeiten auf der ganzen Welt: in asiatischen Containerhäfen, Urwalddörfern in Neuguinea, Krankenhäusern im Kongo. Wenn sie in Deutschland von ihrem Beruf erzählen, runzeln viele die Stirn. Bei Missionierung denkt man an Kolonialismus und westlichen Überlegenheitsgestus. Doch bekehren wollen Missionare heute längst nicht mehr.

Sendung am Do. , 28.2.2019 15:05 Uhr, SWR2 Leben, SWR2