Die Stadt der Zukunft auf der Bundesgartenschau

Barbara Brakenhoff ist eine der Verantwortlichen des neuen Stadtteils Neckarbogen in Heilbronn



Gast: Barbara Brakenhoff, Architektin

Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Ellinor Krogmann

Rund 3.500 Menschen werden in dem neuen Stadtviertel Neckarbogen in Heilbronn ab April ein Zuhause finden. Der Neckarbogen ist die Stadtausstellung im Rahmen der BUGA 2019, und die Planer wollten hier eine Stadt der Zukunft verwirklichen. Eine von Ihnen: Barbara Brakenhoff. Sie hat an der Planung des innovativen und nachhaltig gebauten Viertels verantwortlich mitgewirkt. Eine ihrer Leitlinie: die Stadt der Zukunft ist grün und braucht mindestens für die Freizeit keine Autos.

Musiktitel

Smalltown (Come home)

Laura Jansen

CD: Elba

Half the city

St. Paul & The Broken Bones

CD: Half the city

Stadtrandlichter

Clueso

CD: Stadtrandlichter

City of night

Pink Martini

CD: Hey Eugene!

Empire builder

Laura Gibson

CD: Empire Builder (Digi)