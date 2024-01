Der Sänger und Komponist André Richard

per Mail teilen

Von Lydia Jeschke

Ein Ermöglicher des Neuen: André Richard, studierter Sänger, Musiktheoretiker und Komponist, leitete von 1984 bis 2005 den Solistenchor Freiburg und von 1989 bis 2005 das SWR Experimentalstudio. Mit den Komponist*innen, deren Werke das Studio realisierte, arbeitete er eng zusammen, darunter Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen; eine besonders intensive Arbeit verband ihn mit Luigi Nono, für dessen Aufführungen auch der Solistenchor entstand. Das eigene Komponieren stellte er dabei zurück, wenn auch nicht ganz ein. Dialogpartner, Interpret, Anwalt des Experiments: Im April 2019 wird André Richard 75 Jahre alt.

Musikliste:

Giacomo Puccini:

“O mio babbino caro“ aus “Gianni Scicchi”

Maria Callas, Sopran, Philharmonia Orchestra, London

Dirigent: Tullio Serafin

François Couperin:

”Benedictus. Chromhorne en taille“ aus “Messe à l’usage des paroisses“

Lionel Rogg, Orgel

Pierre Boulez:

Improvisation sur Mallarmé I” aus “Pli selon pli”

Phyllis Bryn-Julson, Sopran, BBC Symphony Orchestra

Dirigent: Pierre Boulez

Brian Ferneyhough:

“Funerailles I”

Arditti Quartet, Ensemble

Witold Lutoslawski:

„Pensées“ aus „Trois poèmes d’Henri Michaux“

Kammerchor der Staatlichen Hochschule für Musik Freiburg

Dirigent: Arturo Tamayo

Claudio Monteverdi:

„Sicut locutus est, Gloria Patri et Filio, Sicut erat in principio“

aus: „Vespro della Beata Vergine“

Solisten, Monteverdi Choir, The English Baroque Soloists

Dirigent: John Elliot Gardiner

Luigi Nono:

„Das Atmende Klarsein“

Roberto Fabbriciani, Solistenchor Freiburg, Experimentalstudio des SWR

Dirigent: André Richard

Guiseppe Verdi:

„Ave Maria“ aus “Quattro Pezzi Sacri”

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Dirigent: Claudio Abbado

Luigi Nono:

„Prologo“ aus „Prometeo”

Solisten, Ensemble Modern, Experimentalstudio des SWR

Dirigenten: Ingo Metzmacher, Peter Rundel

Klaus Huber:

Plainte

Garth Knox, Viola

André Richard:

Echanges

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden,

Dirigent: Lothar Zagrosek