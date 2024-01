Die litauische Sängerin Violeta Urmana

Von Hildburg Heider

Als Kind wünschte sich Violeta Urmana einen Hund und ein Klavier. Sie bekam beides, doch das Klavier wurde ihr bald zum Verdruss. Trotzdem traktierte sie es nach dem Wunsch ihrer Eltern fast 20 Jahre lang, bis zum Konzertexamen 1986. Inzwischen hatte sie ihre Begeisterung für das Singen entdeckt und begann in ihrer Heimatstadt Vilnius mit dem Gesangsstudium. Nach fünf Jahren wechselte sie nach München ans Opernstudio und musste sich mit kleinen Aufgaben zufriedengeben. Bis Riccardo Muti und Wolfgang Wagner ihre außerordentliche Begabung und Stimme entdeckten. Nach ersten Bühnenerfahrungen hat Violeta Urmana eine rasante Karriere gemacht. Die internationale Dirigentenelite weiß, was sie an Violeta Urmana hat. Und Publikum und Presse liegen ihr zu Füßen. Wagner in Mailand, Verdi in Wien - Traumrollen des dramatischen Mezzofachs standen am Anfang ihrer Karriere. Zu ihnen kehrt sie nach dem Wechsel ins Sopranfach wieder zurück. Im Gespräch mit Hildburg Heider, das 1998 begann und 2018 fortgesetzt wurde, werden die Stationen einer außergewöhnlichen Sängerkarriere lebendig.



Musikliste:



Giuseppe Verdi:

Cabaletta aus der Oper "Oberto"

Violeta Urmana (Sopran)

The London Voices

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Neville Marriner

Giuseppe Verdi:

Duett Azucena-Manrico aus der Oper "Il Trovatore"

Violeta Urmana (Alt)

Stefano La Colla (Tenor)

Staatskapelle Berlin

Leitung: Eun Sun Kim

Alexander von Zemlinsky:

"Sie kam zum Schloß gegangen" aus den 6 Gesängen op. 13

Violeta Urmana (Sopran)

Gürzenich-Orchester Köln

Leitung: James Conlon

Richard Strauss:

"Frühlingsgedränge", Lied

Violeta Urmana (Gesang)

Jan Philip Schulze (Klavier)

Alban Berg:

"Sommertage", Lied

Violeta Urmana (Gesang)

Jan Philip Schulze (Klavier)

Traditionell:

"Uljona", litauisches Volkslied

Violeta Urmana (Gesang)

Jan Philip Schulze (Klavier)

Giuseppe Verdi:

Nilarie aus der Oper "Aida"

Renata Tebaldi (Sopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Giuseppe Verdi:

Nilarie aus der Oper "Aida"

Violeta Urmana (Sopran)

Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Daniele Gatti

Giuseppe Verdi:

Arie der Eboli aus dem 3. Akt der Oper "Don Carlos"

Violeta Urmana (Sopran)

Litauisches Nationales Sinfonieorchester

Leitung: Jonas Aleksa

Richard Wagner:

"Der Männer Sippe saß im Saal", Szene der Sieglinde aus der Oper "Die Walküre"

Violeta Urmana (Sopran)

Litauisches Nationales Sinfonieorchester

Leitung: Jonas Aleksa

Giuseppe Verdi:

"Liber Scriptus" aus dem "Requiem"

Violeta Urmana (Alt)

Orchestre de l'Opéra National de Paris

Leitung Philippe Jordan

Giuseppe Verdi:

"Libera me" aus dem "Requiem"

Violeta Urmana (Sopran)

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Semyon Bychkov

Gustav Mahler:

"Von der Schönheit" aus dem "Lied von der Erde"

Violeta Urmana (Mezzosopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Pierre Boulez

Richard Wagner:

Szene der Kundry aus dem 2. Akt der Oper "Parsifal"

Violeta Urmana (Mezzosopran)

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Christian Thielemann

Giuseppe Verdi:

Arie der Azucena aus der Oper "Il Trovatore"

Violeta Urmana (Mezzosopran)

Orchester der Mailänder Scala

Leitung: Riccardo Muti

Amilcare Ponchielli:

Duett Gioconda-Enzo aus dem 4. Akt der Oper "La Gioconda"

Violeta Urmana (Sopran)

Placido Domingo (Tenor)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung Marcello Viotti

Christoph Willibald Gluck:

Abschiedsarie der Iphigénie aus dem 3. Akt der Oper "Iphigénie en Aulide"

Violeta Urmana (Sopran)

Orchester der Mailänder Scala

Leitung: Riccardo Muti

Franz Liszt:

"Und sprich", Lied

Violeta Urmana (Gesang)

Jan Philip Schulze (Klavier)

Hector Berlioz:

Ausschnitt aus der dramatischen Kantate "La mort de Cléopatre"

Violeta Urmana (Sopran)

Radiosinfonieorchester Wien

Leitung: Bertrand de Billy

Giuseppe Verdi:

Szene der Lady aus dem 1. Akt der Oper "Macbeth"

Violeta Urmana (Sopran)

Litauisches Nationalorchester Vilnius

Leitung: Jonas Aleksa

Franz Schubert:

"Sternennächte", Lied

Violeta Urmana (Gesang)

Jan Philip Schulze (Klavier)

Richard Wagner:

"Im Treibhaus" aus den "Wesendonck"-Liedern

Violeta Urmana (Sopran)

Litauisches Nationalorchester Vilnius

Leitung: Juozas Domarkas