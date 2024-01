Das Musikjahr 1969: Ewig fliegt der Zeppelin

Michael Dorp würdigt die Hardrocklegende mit einer Tribute-Band



Gast: Michael Dorp, Musiker

Moderation: Fabian Elsäßer

Redaktion: Rudolf Linßen



im Anschluß um 19.30 Uhr:

Auf der Suche nach Schorsch (4/5)

Von Charly Kowalczyk

Folge 4: Recherche nach Aktenlage

Regie: Iris Drögekamp

Eine Pharmakologin meldet sich bei dem Autor und berichtet, dass das Versuchsmedikament SH 8.0714 Anfang der 1970er-Jahre auch in anderen Einrichtungen an Jugendlichen mit geistiger Behinderung getestet wurde. Später wurden sie häufig in eine Psychiatrie eingewiesen. Sie habe Dokumente. Charly Kowalczyk erfährt, dass Schorsch 1976 ebenfalls von Kork in eine psychiatrische Anstalt kam. Warum?

Mitwirkende:

Tjadke Biallowons

Michael Wittenborn

Musiktitel

Good times bad times

Led Zeppelin

CD: Led Zeppelin (2014 Reissue - Deluxe Edition)

Achilles last stand

Led Zeppelin

CD: Presence (Reissue) - Deluxe Edition

Stairway to heaven

Led Zeppelin

CD: Best of Led Zeppelin

Wah wah

Jimmy Page

CD: No Quarter: Jimmy Page & Robert Plant unledded