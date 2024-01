SWR Vokalensemble

Leitung: Marcus Creed

Anonymus / Boris Ord:

Adam lay ybounden

Elizabeth Poston:

Jesus Christ the apple tree

Traditional / Ralph Vaughan Williams:

This is the truth sent from above

Gustav Holst:

In the bleak midwinter

Robert Parsons:

Ave Maria

Herbert Howells:

A spotless rose

Benjamin Britten:

Hymn to the virgin

Herbert Howells:

Sing Lullaby

Thomas Adès:

The Fayrfax carol

Traditional:

Coventry Carol

Traditional:

The holly and the ivy

John Taverner:

The lamb

William Byrd:

This day Christ was born

Thomas Ravenscroft:

Remember o thou man

Traditional / Edgar Pettman:

The Angel Gabriel

Tradition / Charles Wood:

Ding dong merrily on high

Orlando Gibbons:

Hosanna to the son of David

Traditional / David Willcocks:

Tomorrow shall be my dancing day

Peter Wishart:

Alleluya, a new work is come on hand

(Konzert vom 1. Dezember in der Ev. Kirche Stuttgart-Gaisburg)



Benjamin Britten:

A ceremony of carols für Frauenchor und Harfe op. 28

Maria Stange (Harfe)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

In Großbritannien erzählt man sich, Thomas von Aquin sei der Erfinder der Carols. Als das Volk seine traditionellen Feste und Lieder nicht aufgeben wollte für christliche Gottesdienste, in denen es kein Wort verstand, da habe er die Idee gehabt, die biblischen Geschichten in der jeweiligen Landessprache aufzuführen. Die Idee wurde ein beispielloser Erfolg und ließ innerhalb kürzester Zeit eine volkstümliche Religiosität entstehen, mit einem eigenen Repertoire an Liedern, Gesängen und Gebräuchen, die sich in Windeseile in ganz Europa verbreiteten. Marcus Creed hat für dieses Konzert einige der schönsten Christmas Carols aus seiner Heimat zusammengestellt.

