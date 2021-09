Wie der Pflegerevoluzzer Marcus Jogerst-Ratzka für bessere Pflege kämpft



Gast: Marcus Jogerst-Ratzka

Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Martina Kögl

Schon mit 17 merkte Marcus Jogerst-Ratzka: Hier läuft einiges falsch! Da hatte er gerade seine Ausbildung zum Pfleger angefangen. Der Trotz, zu beweisen, dass es anders geht, ist seither sein Antrieb. Inzwischen betreibt er zwei Altenheime im badischen Renchen, Alten-lebe-heime nennt er sie. Es bleibt ein Kampf für Würde und Gesundheit von Bewohnern und Mitarbeitern, gegen Sparzwang, Zeitvorgaben und zu kurz denkende Politiker. Jogerst-Ratzka macht Lobbyarbeit im Verein „Pflege in Bewegung“ und manchmal bringt er seine Erfahrungen in Reimen auf die Bühne bei CareSlam.

Musiktitel

Feeling Good

Randy Crawford; Joe Sample

CD: Feeling good

And Yet

Sting

CD: The last ship

Ha'ahava

Avishai Cohen

CD: 1970

No Diggity

Scott Bradlee's Postmodern Jukebox starring Ariana Savalas

CD: The essentials

You Worry Me

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

CD: Tearing at the seams