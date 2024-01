Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Lise Lindstrom (Sopran)

Leitung: Pietari Inkinen

Richard Strauss:

„Vier letzte Lieder“ für Sopran und Orchester

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr. 5 cis-Moll

(Konzert vom 7. September in der Fruchthalle, Kaiserslautern)

Mit den Themen Tod und Abschied setzte sich Richard Strauss in seinen „Vier letzten Liedern“ auseinander. Sie sind 1948 in der Schweiz kurz vor seinem Tod entstanden - berührende, schwelgerische Gesänge und eine Herausforderung für jede Sängerin, die die richtigen Farbnuancen austarieren muss. Zu den legendären Interpretinnen gesellt sich hier die Amerikanerin Lise Lindstrom mit ihrem warmen, farbenreichen und kraftvollen Sopran. Sie ist international gefragt als Puccini-, Strauss- und Wagnerinterpretin. Mit Pietari Inkinen hat sie bereits mehrfach zusammengearbeitet, u. a. war sie auch die Brünnhilde in seiner Produktion von Wagners „Ring“ an der Opera Australia. Abschiedstrunken ist auch der Grundzug von Gustav Mahlers 1902 vollendeter fünfter Sinfonie; obwohl ganz ohne Programm und Gesangspassagen, klingt doch immer wieder auch Mahlers Kosmos der Wunderhornlieder an.