Armenische Überlebende versteckten Juden





Von Igal Avidan

Wegen des Todes von Charles Aznavour ändern wir unser Programm. Statt des Gesprächs mit Marcus Jogerst-Ratzka über bessere Altenpflege wiederholen wir die Sendung "Charles Aznavour und die Solidarität der Opfer - Armenische Überlebende versteckten Juden" vom Januar dieses Jahres. Im Anschluss spielen wir ausgewählte Titel des großen Chansonsängers. Live am Mikrofon Fabian Elsäßer.

Der große armenisch-französische Chansonnier Charles Aznavour trat mit 93 Jahren immer noch auf, zuletzt in Israel. Dort wurden jüngst seine Eltern geehrt, die während der deutschen Besatzung Juden und Nazigegner in ihrer Wohnung versteckten. Die Eltern, ein Künstlerpaar, waren aus ihrer Heimat Armenien geflüchtet, um dem Völkermord an den Armeniern 1915 zu entkommen und solidarisierten sich in der Besatzungszeit mit den Opfern der Nazis. Igal Avidan traf Charles Aznavour Ende 2017 in Paris.

