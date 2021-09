Es ging um mein Leben

per Mail teilen

Nicole Jägers Kampf mit dem Gewicht

Mit Nicole Jäger spricht Almut Engelien

340 Kilo. So viel, sagt Nicole Jäger, wog sie und wäre fast daran gestorben. Diäten hätte sie Zeit ihres Lebens gemacht, sie hätten ihr nicht geholfen. Um abnehmen zu können, musste sie mehr verstehen, als Kalorientabellen und Theorien über Fettsucht. Heute, mehr als 170 Kilo leichter, schreibt sie in ihrem Buch "Die Fettlöserin - Eine Anatomie des Abnehmens", dass es vor allem darum ging, sich selbst kennen zu lernen und Verantwortung zu übernehmen. Im Gespräch mit Almut Engelien schildert Nicole Jäger ihre Aha-Erlebnisse und wie sie heute als Heilpraktikerin und Abnehm-Coach dicke Menschen begleitet.

Buchtipps:

Nicht direkt perfekt: Die nackte Wahrheit übers Frausein

Nicole Jäger

Rowohlt Taschenbuch Verlag

ISBN: 978-3499632839

Taschenbuch: 14,99 Euro

Kindle: 12,99 Euro Die Fettlöserin: Eine Anatomie des Abnehmens

Nicole Jäger

Rowohlt Taschenbuch Verlag

ISBN: 978-3499631160

Taschenbuch: 12,99 Euro

Kindle: 10,99 Euro

Musiktitel:

Tuesday

Raphael Gualazzi

CD: Reality and fantasy

Pas d'sa faute

Francesca Blanchard

CD: Deux visions

Buenos Aires va

Otros Aires

CD: Otros aires

50 Ways To Leave Your Lover

Roger Cicero

CD: The Roger Cicero Jazz Experience

Le sexe des étoiles

Klô Pelgag

CD: L'Étoile thoracique