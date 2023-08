Wer nichts besitzt, wird nicht besessen

Die Journalistin Meike Winnemuth über den Reiz des Verzichts im Gespräch mit Eva Lauterbach

Eine Weltreise hat ihr Lebensgefühl verändert. Ein Jahr lang war die Journalistin Meike Winnemuth unterwegs in zwölf Ländern und lebte nur aus einem Koffer. Vermisst hat sie dabei nichts. Das war der Beginn einer Radikalkur. Wieder zurück in Hamburg, begann sie, sich von Kleidern und Möbeln zu trennen, zog von ihrer 6-Zimmerwohnung in ein 38m² großes Appartement und ist bis heute bemüht, diesen Standard des "Weniger ist mehr" zu halten. Wie gut es ihr dabei geht, und warum sie so konsequent ist, erzählt Meike Winnemuth im Gespräch mit Eva Lauterbach.

