Storytelling in Mediation und Coaching

Die Mediatorin Hanna Milling über die Wirkkraft von Geschichten

Das Gespräch führt Petra Mallwitz

Geschichten berühren, Geschichten provozieren, Geschichten erreichen Herz und Verstand. „Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Möchten Sie sie hören?“ Hanna Millings Klienten, die oft aus Wirtschaft und Industrie kommen, gucken erstaunt, wenn sie mitten im Konfliktgespräch diesen Vorschlag macht. In einer festgefahrenen Situation bringt das Erzählen einer Geschichte oft die entscheidende Wendung, sagt die Mediatorin. Eine Geschichte hilft, vorrübergehend Abstand vom aktuellen Konflikt zu nehmen und schließlich, inspiriert von der Interpretation der Geschichte, die eigenen Wünsche zu formulieren und in einen konstruktiven Austausch zu treten. Was für Geschichten sie erzählt und mit welcher Wirkung, das veranschaulicht Hanna Milling im Gespräch mit Petra Mallwitz. (SWR 2016)

Musiktitel:

Stories

Torun Eriksen

CD: Stories

Your Story

Dani & Debora Gurgel Quarteto

CD: Garra

The Greatest Story

Heimatt

CD: The Greatest Story

The Simple Story

Feist & Jane Birkin

CD: The Simple Story

Historia de Taxi

Ricardo Arjona

CD: Quién dijo Ayer