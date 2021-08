Ihr Gesang hat von jeher die Menschen betört. Im alten Persien galt das Lied der Nachtigall als verführerisch, in Deutschland als pure Wehmut.

Die moderne Wissenschaft hat herausgefunden: Nachtigallen singen ihre Lieder in kunstvollen Strophen, die sie lange üben, um den richtigen Partner zu locken. Außerdem singen sie regional unterschiedlich.

Um den Nachtigallengesang auf breiterer Grundlage zu erforschen, hat das Berliner Museum für Naturkunde von 2018 bis 2020 Menschen im deutschsprachigen Raum ein, per App Nachtigallen in ihrer Region aufzunehmen. Von diesem Bürgerforschungsprojekt zur Natur- und Kulturgeschichte des vielleicht geheimnisvollsten Singvogels erzählt die Leiterin Silke Voigt-Heucke in SWR2 Tandem. (SWR 2018)

