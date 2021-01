Von Anette Sidhu-Ingenhoff

Nichts weniger, als das Orgelspiel völlig zu revolutionieren, ist das Ziel des Ausnahmekünstlers Cameron Carpenter aus Pennsylvania. Mehr als zehn Jahre dauerte die Fertigung seiner International Touring Organ, ein digitales, ein "extremes" Instrument, mit dem er eine ebenso innige Beziehung pflegt wie andere Künstler zu ihren "portablen" Instrumenten auch.

Carpenter liebt das Unkonventionelle, sowohl im Auftreten wie in seinen Interpretationen. Gerne arbeitet er auch mit Künstlern anderer Genres zusammen. Er komponiert, transkribiert, ist offen für unterschiedlichste Stilrichtungen. Kurz: Er arbeitet in dem ständigen Bemühen, die Orgel aus ihrem Nischen-Dasein herauszuholen. Beim n Bodensee-Festival 2017 war Cameron Carpenter Artist in Residence.

Musikliste:

Johann Sebastian Bach/ Cameron Carpenter:

"All you need is Bach", Invention Nr. 8 F-Dur BWV 779

Cameron Carpenter (International Touring Organ by Marshall & Ogletree)

Frédéric Chopin:

Etüde c-Moll op. 10 Nr. 12, "Revolutions-Etüde", bearbeitet

Cameron Carpenter (Orgel)

Leonard Bernstein:

Ouvertüre aus dem Musical "Candide", bearbeitet

Cameron Carpenter (Orgel)

Cameron Carpenter:

Fugue aus "Serenade and Fugue on B.A.C.H"

Cameron Carpenter (Orgel)

Leroy Anderson:

Serenata

Nat "King" Cole (Gesang)

George Shearing Quintet

Streichorchester

Leitung: Ralph Carmichael

Franz Liszt:

Mephisto-Walzer Nr. 1 A-Dur, "Der Tanz in der Dorfschenke", bearbeitet

Cameron Carpenter (Orgel)

Franz Schubert:

"Erlkönig", Lied D 328, bearbeitet

Cameron Carpenter (Digitalorgel)

Edwin Henry Lemare:

Konzertfantasie op. 91

Tobias Frank (Orgel)

Cameron Carpenter:

Ausschnitt aus der "Music for an Imaginary Film"

Cameron Carpenter (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

Thema fugatum aus der Passacaglia und Fuge für Orgel c-Moll BWV 582

Cameron Carpenter (International Touring Organ by Marshall & Ogletree)

Nacio Herb Brown:

"You are my lucky star" aus dem Film "Broadway Melody of 1936"

Louis Armstrong (Trompete, Gesang)

Charlie Holmes (Alt-Saxophon)

Louis Armstrong & His Orchestra

Astor Piazzolla:

"Oblivion", Tango, bearbeitet

Cameron Carpenter (Orgel)