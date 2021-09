Die Stimme – Annäherung an den Klang der Persönlichkeit

Die Stimme ist ein Türöffner, wenn sie beim Gegenüber positive Resonanz auslöst. Sie befördert Erfolg oder Misserfolg im Beruf und im Privatleben. Denn in der Kommunikation ist das Wie oft entscheidender als das Was. Schauspieler und professionelle Sprecher arbeiten deshalb selbstverständlich mit Stimmcoaches an Sprechhaltung und Stimmlage, an Betonung und Atem. Doch nicht nur sie. Immer mehr Menschen möchten lernen, anders mit ihrer Stimme umzugehen. So wie die Sozialpädagogin Rita und der Gerüstbaumeister Robert.