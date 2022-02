Jüdisches Leben in Deutschland

Konstantin Seidler leitet die Jugendorganisation Netzer



"Wie antisemitisch ist Deutschland?" überschrieb die Wochenzeitung "Die Zeit" kürzlich ein ausführliches Dossier, dass dem Leser nur eine Antwort übrig ließ: leider viel mehr als man 70 Jahre nach dem Grauen des Nationalsozialismus erhofft hatte.

Auch Konstantin Seidler musste schon Anfeindungen wegen seines jüdischen Glaubens erleben. Doch der Sozialwissenschaftler und Kommunikationsberater aus Hannover versteckt sich nicht, sondern will jüdisches Leben weltoffen und engagiert mitgestalten. Bei der "Union progressiver Juden" in Deutschland leitet er die Jugendorganisation Netzer, die unter anderem Ferienprogramme für jüdische Kinder und Jugendliche organisiert. In SWR2 Tandem spricht Konstantin Seidler über seine Identität, seine Wurzeln und sein Verhältnis zu Deutschland.

