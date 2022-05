Soldaten und Hunde – Einsatz im Krieg und im Frieden

Schon als er in die Bundeswehr eingetreten ist, hatte Christopher vor allem ein Ziel: Er wollte Hundeführer werden. Ein Jahr lang verbringt er in der Diensthundeschule im Pfälzerwald, wo er und sein Hund Vito ausgebildet und auf einen möglichen Kriegseinsatz vorbereitet werden. Zur selben Zeit am selben Ort versucht Alexander, die Erfahrungen eines solchen Einsatzes zu verarbeiten. Er hatte im Kosovokrieg ein Trauma erlitten und sich danach zehn Jahre lang in seine Wohnung zurückgezogen, fast ohne Kontakt zur Außenwelt. Mithilfe eines Therapiehundes soll er geheilt werden. Für ihren Dokumentarfilm über die "Hundesoldaten" wurde die Autorin Lena Leonhardt mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Die Ausbildung in der Diensthundeschule

Manuskript zur Sendung