Phantombilder und Masken

Gast: Rainer Wortmann



Moderation: Martin Gramlich

Es gibt Verbrechen, da haben die Ermittler nichts als einen Zeugen und dessen Wahrnehmungen. Der Phantombildersteller Rainer Wortmann kann hier mit seinem Können, seiner Erfahrung und seiner Sensibilität Ermittlungsmöglichkeiten eröffnen, die es ohne ihn nicht gäbe. Zusammen mit dem Zeugen fühlt er sich in die Erinnerung ein und gestaltet mit allem, was es braucht - einer feinen Bleistiftskizze oder raffinierter Computertechnik - das Phantombild. In diesem Prozess wird die Erinnerung eines Menschen für alle sichtbar und kann zur Fahndung überall eingesetzt werden. Rainer Wortmann war kein geborener Zeichner, erst durch seinen Beruf wurde daraus eine Leidenschaft. Inzwischen gibt er sein Können international weiter und ist nur noch durch die wenigsten Masken und Maskierungen aufzuhalten.

Musiktitel

S.O.B

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

CD: Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Bossa muffin (O viajante)

Flavia Coelho

CD: Bossa Muffin - Nosso diario edition -

Big Picture

London Grammar

CD: Truth is a beautiful Thing

Luck be a Lady

Seal

CD: Standards

The Stage

Euzen

CD: Metamorph