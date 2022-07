Würdige Altenpflege – Was tut not?

Mit Armin Rieger, Seniorenheimleiter und Buchautor

Es moderiert Ellinor Krogmann

In SWR2 Tandem am Morgen begleiten wir einen Altenpfleger bei seiner Arbeit und seinem Engagement. In der Sendung und auch auf Facebook erzählt Sando Pé auf berührende Weise, was für ein schöner Beruf Altenpflege sein kann und macht Altenpflegern Mut, für Arbeitsbedingungen zu kämpfen, die eine Pflege mit Herz möglich machen.



Am Abend um 19.20 Uhr setzen wir das Thema mit dem Heimleiter Armin Rieger fort: Auch er fordert ein Umdenken im Pflegesystem. Denn leider, sagt Armin Rieger, verdienen Heime und deren Betreiber mit schlechter und menschenunwürdiger Pflege mehr Geld, als mit guter - und die derzeitigen Gesetze fördern dieses System. Wenn er in seinem Buch "Der Pflegeaufstand" von vernachlässigten Bewohnern und erschöpften Pflegepersonal spricht, will er jedoch keine Angst vor dem Alter schüren, sondern die Politiker aufrütteln, um Lösungen in den Blick nehmen. Denn es gibt schon jetzt aufschlussreiche Unterschiede zwischen den Heimen.



Und Sie, liebe Hörer? Wenn Sie regelmäßig jemandem im Altenheim besuchen - was sind Ihre Beobachtungen? Was wünschen Sie sich für die Betreuung Ihrer Angehörigen? Was im Umgang mit Alter überhaupt?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit. Die Sendung beginnt um 19.05 Uhr. Sie erreichen uns bereits ab 18.45 Uhr unter der Nummer: 07221-2000. Oder schreiben Sie uns schon jetzt eine Mail an tandem@swr.de.

