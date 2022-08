Demokratie ist nicht selbstverständlich

Meine Sommertour ins politisch Ungewisse

Von Richard Fuchs

Ich war Politikstudent, bin überzeugter Europäer und arbeite heute als politischer Korrespondent in Berlin. Und lange dachte ich, Demokratie ist ein Geschenk, das mich mein Leben lang begleiten würde. Doch so sicher bin ich mir nicht mehr. Ja, in Teilen habe ich Angst um ein politisches System, was sieben Jahrzehnte Frieden brachte und jetzt in den Augen vieler alt, müde und verbraucht wirkt. Es geht um die Demokratie selbst, sagt der Bundespräsident. Ich wollte im Sommer vor der Bundestagswahl wissen: Wie steht es tatsächlich um unsere Demokratie?