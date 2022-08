Michael Kötz, Filmfestivalleiter

Im Gespräch mit Herbert Spaich

Seit vielen Jahren leitet Michael Kötz Filmfestivals im Rhein-Main-Gebiet. Nach der Promotion bei Alexander Kluge war er zunächst Filmkritiker bei Printmedien, Hörfunk und Fernsehen. 1992 übernahm Michael Kötz die Leitung des Internationalen Filmfests Mannheim-Heidelberg und seit 2005 ist er Direktor des Festivals des Deutschen Films in Ludwigshafen am Rhein. Vor Beginn des diesjährigen Festivals des Deutschen Films in Ludwigshafen, senden wir ein Gespräch des Filmexperten Herbert Spaich mit Michael Kötz über die Entwicklung der Kinokunst, über Filmästhetik und über die Lust und die gelegentliche Last des Festivalmachens.