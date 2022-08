Rollstuhl im Staub

Leben mit Behinderung in Uganda

Von Andreas Boueke

In ländlichen Regionen Ugandas kommt es häufig vor, dass Kinder mit Beeinträchtigungen weggesperrt und vor der Öffentlichkeit versteckt werden. Viele Eltern sehen eine Behinderung als Schande und als Strafe Gottes an. Doktor Ambrose Ganshanga setzt sich für die Inklusion von Kindern und Jugendlichen wie Kisekka ein. Der Junge ist Waise, seit seiner Geburt teilweise gelähmt. Eine Nichtregierungsorganisation ermöglichte eine Operation sowie einen Rollstuhl. So hat Kisekka etwas Mobilität zurückgewonnen, die in seinem Umfeld für Menschen mit Behinderung fast schon ein Privileg ist. Und er bekam ein Stipendium für ein Internat.

Musiktitel

Pondjo Pondjo

Jupiter & Okwess

CD: Kin Sonic

Kanimba

Trio Da Kali & Kronos Quartet

CD: Ladilikan