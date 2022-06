Erinnern, lehren, schreiben

New Yorker bekämpfen den Rassismus



Von Simone Hamm

Nadia Lopez ist Rektorin einer Schule in einem der ärmsten Viertel New Yorks. Für sie ist Bildung der Weg aus dem Ghetto. Sie will ihre vorwiegend schwarzen Schüler nicht im Gefängnis sehen. Der Juraprofessor Bryan Stevenson sagt, dass der Rassismus in den USA fortlebe, weil die Sklaverei nie aufgearbeitet worden sei. Er will ein Mahnmal für die Sklaven errichten. Der Jugendbuchautor Jason Reynolds meint, dass die schwarzen Kids in der Literatur nicht fair dargestellt werden und dagegen schreibt er an.