Wenn ein Traum zum Alptraum wird

Bejana und ihre Betreuerin erzählen vom Menschenhandel

Von Angelika Schmidt-Biesalski

Bild: Sr. Dr. Lea Ackermann (Gründerin des Vereins SOLWODI)

Endlich frei, jubelte Bejana an ihrem 18. Geburtstag und verließ am Tag darauf ihr bitterarmes Elternhaus in Rumänien. Eine Freundin hatte ihr eine Zukunft als Kellnerin in Deutschland in den rosigsten Farben gemalt, tatsächlich aber hatte sie Bejana an einen Zuhälter "verkauft". Die rosige Zukunft endete im Bordell. Erst Jahre später traf sie auf "Solwodi", deren Mitarbeiterinnen in vielen deutschen Städten in den Rotlichtvierteln mit Gesprächs- und Beratungsangeboten unterwegs sind. Heute, zwölf Jahre später, spricht Bejana gut Deutsch, arbeitet in einer Fabrik und möchte sich zur Sozialarbeiterin ausbilden lassen.