Alfred Meissners Lehr- und Wanderjahre

Wie sich ein Jugendtraum erfüllte

Von Julia Solovieva

Alfred arbeitete als Lithograf und in Werbeagenturen. Vor 13 Jahren wurde er entlassen, bekam eine gute Abfindung und hoffte, bald wieder eine Stelle zu finden. Es kam anders. Alfred Meißner blieb arbeitslos und kam von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in die andere. 2015 lernte er ein Theaterprojekt für Langzeitarbeitslose kennen. Nachdem Gogols Revisor aufgeführt wurde, wird nun Nachtasyl geprobt. Alfred spielt in Maxim Gorkis Stück den Schauspieler. Sein Vater war tatsächlich Schauspieler, und auch er wollte als Jugendlicher diesen Beruf ergreifen. Der Kreis schließt sich, mit 61 Jahren findet Alfred endlich zu dem, was er immer gesucht hat.