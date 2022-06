Große Klappe, viel dahinter

Selma - unser marokkanisches Patenkind

Von Claudia Heissenberg

"Ich kann alles, was meine Mutter auch kann und noch viel mehr", verkündet Selma selbstbewusst bei ihrem ersten Besuch vor gut fünf Jahren. Ihre Mutter, 2005 hochschwanger aus Marokko geflohen, kann weder lesen noch schreiben und spricht auch nicht besonders gut Deutsch. Im Alltag muss das Mädchen eine Menge alleine regeln und lässt sich nicht gerne sagen, was sie zu tun hat. Eigensinnig, dickköpfig und ein bisschen spröde ist sie - kein Kind zum Kuscheln. Aber zum Diskutieren. Mit offenen Augen marschiert Selma durch die Welt und hat jeden Samstag 1000 Fragen. Alles, was sie sieht, hört und erlebt, wird wortreich kommentiert. Dass wir Schweinefleisch essen - iiihhh! - und Alkohol trinken - bäh! - hat sie schnell akzeptiert. Und wir haben gelernt, Couscous mit den Fingern zu essen, als wir gemeinsam bei Selmas Familie in Marokko waren. (Produktion 2015)