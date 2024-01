Für ein anderes Leben danach

per Mail teilen

Anti-Gewalt-Training im Hochsicherheitsgefängnis

Von Anja Kempe

Gewaltstraftäter mit langen Haftzeiten können freiwillig an einem Anti-Aggressions-Kurs teilnehmen. Offiziell heißt dieses bundesweite Angebot: "Behandlungsprogramm für inhaftierte Gewaltstraftäter" kurz BIG. Es soll helfen, neue Opfer zu vermeiden und neue Straftaten zu verhindern. In der JVA Geldern - einem Hochsicherheitsgefängnis für fast 700 Männer - besteht das Training überwiegend aus Gesprächsrunden, Frontalunterricht und Rollenspielen, die es in sich haben.