Das Café Strich-Punkt in Stuttgart

Von Christine Werner

Das Café Strich-Punkt in Stuttgart ist ein Schutzraum für "Stricher" - für Jungs, die anschaffen. Hier gibt es kostenloses Essen, Strategien für den Umgang mit Freiern, Kondome, eine Rechtsberatung. Manch einer will aussteigen und sucht in Gesprächen nach Alternativen zum Anschaffen. Die Mitarbeiter sind aber auch draußen unterwegs. Dort, wo die Jungs auf Männer warten: am Hauptbahnhof, an U-Bahn-Haltestellen und in den Parks.