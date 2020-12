Von Melahat Simsek

In den 60er- und 70er-Jahren wurden sie als Arbeitskräfte angeheuert. Geplant waren nur ein paar Jahre, aber die meisten sind in Deutschland geblieben. Nun sind sie im Rentenalter, manche gesundheitlich angeschlagen und auch finanziell in Schwierigkeiten: türkische Gastarbeiter der ersten Stunde. Viele haben in der Schwerindustrie gearbeitet und sind früh in Rente gegangen. Für ihren Ruhestand in Deutschland hatten die meisten keine Vorbilder. Und erst allmählich entsteht auch ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Arbeitsmigranten im Alter. Einer von ihnen ist Sabahaddin Egin. Der 72-Jährige lebt in einem multikulturellen Pflegeheim in Duisburg.