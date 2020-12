Das neue Selbstbewusstsein indigener Frauen in Bolivien

Von Christoph Peters und Linda Vierecke

Keine Frage: Unter dem ersten Aymara-Präsidenten des Landes, Evo Morales hat sich Bolivien verändert. Die indigene Bevölkerung des Anden-Staates hat an Selbstbewusstsein gewonnen. Dafür steht auch ein neuer Musik-Trend: Traditionelle Melodien werden mit modernen Instrumenten verpoppt und von Frauen in Anden-Tracht präsentiert. Ein Star der Szene ist die 58-jährige Ana Garcia. Von ihrem heutigen Leben hätte die Musikerin vor einigen Jahren nur träumen können. Da wurden Frauen wie sie diskriminiert und nur die verarmte Landbevölkerung interessierte sich für ihre Musik.

