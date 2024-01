Heimkind der 60er-Jahre

Eine Geschichte von Leid und der Suche nach Anerkennung

Von Christoph Fleischmann

Mit seiner Geschichte versucht Siegfried H. ins Reine zu kommen. Seine Heimkarriere begann mit seiner Geburt als uneheliches Kind 1952. Er erfuhr von der Unterbringung in ein Säuglingsheim erst als Erwachsener aus einer Aktennotiz. Seine weitere Heimkarriere war von Gewalt geprägt und durch verschiedene sexuelle Misshandlungen überschattet. Wie viele andere hat er in den letzten Jahren einen Antrag beim Heimfonds gestellt - auch bei der katholischen Kirche - und jeweils den Höchstsatz von 10.000 Euro zugesprochen bekommen. Aber eine echte Entschädigung in Form einer Opferrente nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) bleibt ihm wie den anderen verwehrt. Reporter Christoph Fleischmann fährt mit Siegfried Huber an die Orte seiner Kindheit.