Hörer live

Diskutieren Sie mit!

Moderation: Sophie König

Gast im Studio: Professor Dr. Dietrich Thränhardt

Thema: Flüchtlinge - Wie die gemeinsame Zukunft gestalten?

Auch wenn zur Zeit fast nur noch über Zäune und Grenzen gesprochen wird um Flüchtlinge fern zu halten - was ist mit denen, die bereits da sind? Wie kann es gelingen, dass die Flüchtlinge für uns nicht zu einer Bürde, sondern zu einer Bereicherung werden? Diese Frage beschäftigt Dietrich Thränhardt schon lange. Er ist Politikwissenschaftler und hat sich an der Universität Münster über Jahrzehnte mit Migrationsforschung beschäftigt. Während er die absolute Überforderung der Bundesagentur und anderer Behörden beobachtet, sieht er das große Engagement der Ehrenamtlichen als DIE große Chance für Flüchtlinge - besonders wenn es darum geht, Deutsch zu lernen und Arbeit zu finden. Denn ein Helfer, der einen Flüchtling begleitet, weiß nicht nur um seine Qualifikation, sondern auch um das Unternehmen, das dazu passen würde und kann vermitteln.



Wir freuen uns, wenn Sie uns von Ihren Erfahrungen mit Flüchtlingen erzählen und sich mit Professor Thränhardt austauschen. Wie und warum engagieren Sie sich? Was erleben Sie als Helfer in einer existentiellen Notsituation? Was für positive, was für irritierende Erlebnisse hatten sie in der Begegnung mit Flüchtlingen? Was haben Sie durch die Begegnung mit Menschen aus einer anderen Kultur gelernt? Und ganz wichtig: Was kann jeder einzelne für eine gute gemeinsame Zukunft beitragen?