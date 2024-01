Den Ausweis bitte!

per Mail teilen

Polizeikontrolle aufgrund der Hautfarbe

Von Christine Werner

Ferdinand G. ist Deutscher mit einer dunklen Hautfarbe. Deswegen wird er immer wieder von der Polizei kontrolliert. Jedes Mal wird ihm vermittelt: Wir verdächtigen dich. Nach einer der Ausweiskontrollen hat es Ferdinand G. gereicht. Er hat die Bundespolizei verklagt. Und er ist nicht der Einzige. Vor einigen Gerichten soll gerade geklärt werden, ob und in welchem Ausmaß es in Deutschland "racial profiling" gibt, das heißt rassistische Polizeikontrollen, in denen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe ins Raster der Streife geraten.