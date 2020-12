Die Geschichte einer Versöhnung

Von Claudia Heissenberg

Eine Deutsche im Haus. Das ist wahrlich das Letzte, was er sich gewünscht hat. Warum musste das Mädchen, das der Sohn nach den Sommerferien als seine neue Freundin vorstellt, ausgerechnet aus Deutschland stammen? Jenem Land, das ihn 1943 zum Arbeitseinsatz rekrutiert hatte. Vielmehr mit Drohungen gezwungen hatte, denn freiwillig hätte er sich niemals von den Feinden vor den Karren spannen lassen. 21 Jahre ist er damals alt und studiert Ingenieurwissenschaften. In Braunschweig wird er im Schnelldurchlauf zum Fabrikarbeiter ausgebildet, bevor es in die Stadt des Kraft-durch-Freude-Wagens geht, dem heutigen Wolfsburg. Die Erinnerung an diese Zeit, an den Krieg, die Angst und die Entbehrungen belastet ihn bis heute. Die Deutsche hat er trotzdem in sein Haus gelassen. Und ziemlich schnell ins Herz geschlossen.